Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов

В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов

В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением передать обращение главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в мае
Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского фестиваля «Футбол в школе»
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места в вузах
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

Топ на сегодня

Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Еще по теме

Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne
NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве
Вступило в силу постановление Рады по NewsOne и 112 Украина
Радикалы в центре Киева напали на журналистов телеканала NewsOne