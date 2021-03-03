В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов

Лидия Мартынова

Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением передать обращение главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.