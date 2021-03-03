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В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русском

В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русскомМария ЗахароваФото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «паноптикумом» предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об организации вещания русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда», передает РИА Новости.

Захарова отметила, что человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о том, чтобы начать иновещание на зарубежные аудитории. Она задалась вопросом, почему тот, кто занимается внутренними lделами и считает русский язык частью украинской культуры, выступает за закрытие русскоязычных каналов на территории самой Украины. Российский дипломат добавила, что на таких каналах работают украинские граждане, они же и смотрят их.

Представитель российского ведомства заявила, что Киев очень цинично подходит к языковым вопросам. Так, с одной стороны, власти препятствуют установлению паритетного отношения к языкам на Украине, а с другой, выступают за организацию вещания на русском за рубежом.

Ранее Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В мире

По материалам: lenta.ru
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