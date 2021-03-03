В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Распространение коронавируса завершится в России в середине 2021 года. Такой прогноз сделал главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва 24».

По его мнению, к этому сроку россияне практически забудут про пандемию COVID-19. Это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших, пояснил Малявин.

При этом врач призвал не рассчитывать на появление лекарства от коронавируса в ближайшее время. «Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять, может, если напрягутся, лет пять», — добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России. По ее словам, ситуация с коронавирусом остается достаточно серьезной, несмотря на обнадеживающее уменьшение числа новых зараженных. Распространение инфекции осложняется сезонностью — в этом году коронавирус почти вытеснил остальные инфекции, добавила Голикова.

В России за последние сутки впервые с октября выявили менее 11 тысяч случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 4 268 215, скончались 86 896 человек с подтвержденным диагнозом.