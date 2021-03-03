В Москве отреставрируют музей Отечественной войны 1812 года

Анастасия Иванова

В Москве началась реставрация музея Отечественной войны 1812 года на площади Революции, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Музей расположен в бывшем здании Московской городской думы, построенном в неорусском стиле в 1890-1892 годах. Здание обладает статусом федерального памятника. В советское время здесь располагался музей Владимира Ленина, сейчас строение входит в комплекс Государственного исторического музея (ГМИ). С 2012 года в нем находится музей Отечественной войны 1812 года.

"Специалисты отреставрируют фасады памятника, воссоздадут части утраченного фасада со стороны недавно открытого пешеходного перехода с улицы Никольской, отреставрируют парадное крыльцо и отремонтируют шатровые части кровли", - говорится в сообщении ведомства.

Работы планируется завершить в сентябре 2021 года.

В дальнейшем также планируется отреставрировать еще пять исторических зданий в музейном квартале ГМИ возле Красной площади. Это корпуса и палаты Старого монетного двора, дом Губернского правления и Никольские торговые ряды. Проект реставрации должен быть готов в четвертом квартале этого года.