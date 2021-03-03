Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возраста

В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возраста

В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возрастаФото: Денис Абрамов / РИА Новости

В российском правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.

В документе предлагается внести изменения в пенсионное законодательство, снизив возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

Кроме того, сенатор выступил за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно. Также он предложил снизить требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно.

Ранее сообщалось, что Минтруд России решил расширить список работников, которые могут выйти на досрочную пенсию. Предлагается учитывать периоды профессионального обучения работников, дополнительное профессиональное образование, которые являются условием для выполнения определенных видов деятельности. В эти периоды за работниками сохраняются зарплата и место, а работодатель отчисляет за них взносы на пенсию.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Роснефть" подала иски к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"
"Роснефть" подала иски к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"
Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился
Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился
В Россию придет аномальный холод
В Россию придет аномальный холод
В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы
В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы
В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса
В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию
В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией
В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
Степанов не видит разницы между вакцинами Covishield и AstraZeneca
Степанов не видит разницы между вакцинами Covishield и AstraZeneca
В Грузии напали на офис партии Саакашвили
В Грузии напали на офис партии Саакашвили
Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году
Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

В России задумали расширить список имеющих право на досрочную пенсию работников
Россиянам напомнили о действующих правилах досрочного выхода на пенсию
СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа
Минтруд прокомментировал возможность повышения минимального трудового стажа