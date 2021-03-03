В роскошных интерьерах и с Пугачевой под руку: Вячеслав Зайцев отметил день рождения

Анастасия Иванова

Вячеслав Зайцев устроил роскошный праздник в честь своего дня рождения. На мероприятии собрались не только близкие модельера, но и его звездные друзья.

Торжество в честь Вячеслава Зайцева прошло в одном из лучших ресторанов Москвы «Яръ». Звездные гости слушали оперу и наслаждались изысканными деликатесами. Главной звездой мероприятия стала Алла Пугачева. Примадонна появилась перед гостями в элегантном черном наряде и в красной шляпке, декорированной вуалью.

Весь вечер Алла Борисовна сидела рядом с другом, успев не только поговорить с ним, но и произнести тост. «Мы знакомы уже много лет. Этот человек уже часть меня. Кто знает, как сложилась бы жизнь, если бы он не создал для меня мой первый балахон. Знаете, жизнь идет, люди стареют, но то, что сделал Слава для моды, никогда не постареет», — уверена Пугачева.

Сам дизайнер выбрал для празднования необычный костюм, украшенный рисунком в стиле хохломской росписи. Модельер был счастлив вниманию со стороны гостей, но с места почти не вставал. Напомним, что Зайцев страдает болезнью Паркинсона, из-за которой ему трудно двигаться самостоятельно.

На мероприятии присутствовали многочисленные коллеги именинника. Многие произнесли трогательные тосты, отметив, что Зайцев внес огромный вклад в развитие мировой модной индустрии. К поздравлениям присоединились и поклонники дизайнера, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.