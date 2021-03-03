Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их смерти

В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их смерти

В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их смертиФото: Денис Абрамов / РИА Новости

Министерство внутренних дел России отказалось от идеи хранить отпечатки граждан до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, соответствующий законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки. В ведомстве пока никак не прокомментировали эту информацию.

В конце февраля такой законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Поправки предлагалось внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».

Ведомство объясняло необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций
МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций
Саркози отказался участвовать в президентских выборах
Саркози отказался участвовать в президентских выборах
В Германии призвали начать поставки «Спутника V» из России
В Германии призвали начать поставки «Спутника V» из России
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за
Как вымахали! Бритни Спирс впервые за долгое время показала подросших сыновей
Как вымахали! Бритни Спирс впервые за долгое время показала подросших
Звезда сериала «Территория» Глеб Калюжный признался, что проходил лечение в наркодиспансере
Звезда сериала «Территория» Глеб Калюжный признался, что проходил
«А Кобзон знал?»: Анастасия Макеева рассказала о конфузе на конкурсе красоты, где в жюри был певец
«А Кобзон знал?»: Анастасия Макеева рассказала о конфузе на конкурсе
В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув из окна 9-го этажа
В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув
Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в банкомате
Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в
В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их смерти
В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их
Дневная сонливость оказалась признаком редкой болезни
Дневная сонливость оказалась признаком редкой болезни

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Горбачев отметит юбилей в Zoom
Горбачев отметит юбилей в Zoom
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой

Еще по теме

Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
Сенаторы рассмотрят закон о дактилоскопии для иностранцев
В Таджикистане началась кампания по дактилоскопизации населения
Отпечатки пальцев мигрантов снимут в электронном виде