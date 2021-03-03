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В России пятилетнюю девочку насмерть засыпало землей из самосвала

В России пятилетнюю девочку насмерть засыпало землей из самосвалаФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Краснодарском крае пятилетнюю девочку насмерть засыпало землей во время разгрузки самосвала с перегноем. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 2 марта во дворе одного из частных домов в станице Стармышастовской в Динском районе. 40-летний водитель КамАЗа доставлял перегной. Во время выгрузки рядом с грузовиком гуляла пятилетняя дочь хозяина дома, и в какой-то момент на нее упала выгружаемая смесь.

«В скором времени родители обнаружили пропажу ребенка», — говорится в сообщении. Они провели самостоятельные поиски и обнаружили тело под завалами без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы задавила насмерть двухлетнего сына, пока парковалась во дворе у дома. 26-летняя женщина была за рулем автомобиля Toyota RAV4, а ребенок находился снаружи. В какой-то момент мальчик оказался в слепой зоне. В результате мать наехала на ребенка, он умер в больнице.

Россия

По материалам: lenta.ru
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