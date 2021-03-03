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В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы

В российском селе пожаловались на похороны под окнами школыКадр: «Известия»

В селе Бутырки Липецкой области попросили прокуратуру обратить внимание на близкое расположение школы и кладбища, из-за чего дети и педагоги вынуждены смотреть на похороны под окнами учебного заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Многие родители пожаловались на то, что школьники во время уроков наблюдают похоронные процессии, иногда даже отвлекаясь от занятий. «Мертвый мир — это царство мертвых. Мы туда приходим и поминаем. Но никак это не должно быть все-таки около школы», — подчеркнула она из матерей учеников.

Отмечается, что школа и кладбище давно находятся по соседству, однако в последнее время могилы вплотную подступили к зданию учебного заведения. Местные чиновники предположили, что между школой и кладбищем со временем построят высокий забор. Однако новое здание для нее возводить не будут.

Ранее сообщалось, что школьникам из Британии задали спланировать собственные похороны. Дети должны были рассказать, какие цветы они хотят видеть на своей могиле, кого бы пригласили на прощание и какая музыка должна там звучать.

Россия

По материалам: lenta.ru
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