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В Россию придет аномальный холод

В Россию придет аномальный холодФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Аномальный холод придет в Москву и северо-западные регионы России в субботу, 6 марта. На следующий день такая погода распространится по всей европейской части страны, предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозу, в Москве температура воздуха будет на два-четыре градусов ниже нормы. Так, до конца рабочих дней погода в столице будет аномально теплой, однако в выходные ночные температуры опустятся до 9-14 градусов мороза, дневные — до минус пяти градусов. «В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение», — предрек синоптик. При этом температура будет ощущаться еще ниже, чем на столбиках термометров, так как прогнозируется сильный ветер — его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Более заметным похолодание окажется в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала. В этих регионах температура будет на восемь градусов ниже обычных показателей. Исключением станут Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там установится погода в пределах обычных показателей.

Ранее Вильфанд предсказал частую смену погоды в марте. По его словам, по всей России ожидается неоднородный месяц. Так, теплая погода нередко будет сменяться холодной, а «сухие» дни — периодами выпадения осадков в разном виде.

Россия

По материалам: lenta.ru
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