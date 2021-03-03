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В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"

В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"
В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает DailyMail.

По информации издания, производство идет уже два месяца в Австралии. Недавно папарацци заметили на площадке Люка Хемсворта — актера и старшего брата Криса Хемсворта, исполнителя роли Тора. В объектив фотографов попал и Мэтт Дэймон, одетый в костюм Локи. В предыдущей ленте эту роль играл Том Хиддлстон.


Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.


Единственной, кого не было тогда — актрисы Мелиссы Маккарти. На недавно сделанных снимках она появляется в костюме безжалостной богини Хелы, которую играла Кейт Бланшетт.

В Daily Mail предполагают, что режиссер, скорее всего, хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".

Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.

Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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