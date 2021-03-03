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В Швеции мужчина напал на людей с холодным оружием и ранил восемь человек

В Швеции мужчина напал на людей с холодным оружием и ранил восемь человекАрхивное фотоФото: TT NEWS AGENCY / Reuters

Мужчина с холодным оружием напал на людей в Швеции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как сообщает шведский телеканал SVT, нападение произошло в городе Ветланда, который находится в 300 километрах от Стокгольма. По данным полицейских, в результате ранены восемь человек, некоторые из них получили серьезные ранения.

Нападавший был обезврежен полицейскими, после чего доставлен в больницу. Предполагается, что случившееся может быть терактом.

В прошлом году неизвестный напал с ножом на трех женщин в норвежском городе Сарпсборг. Одна из пострадавших смогла опознать злоумышленника, после чего стражи порядка задержали его.

В мире

По материалам: lenta.ru
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