В Швеции мужчина напал на людей с холодным оружием и ранил восемь человек

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: TT NEWS AGENCY / Reuters

Мужчина с холодным оружием напал на людей в Швеции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как сообщает шведский телеканал SVT, нападение произошло в городе Ветланда, который находится в 300 километрах от Стокгольма. По данным полицейских, в результате ранены восемь человек, некоторые из них получили серьезные ранения.

Нападавший был обезврежен полицейскими, после чего доставлен в больницу. Предполагается, что случившееся может быть терактом.

В прошлом году неизвестный напал с ножом на трех женщин в норвежском городе Сарпсборг. Одна из пострадавших смогла опознать злоумышленника, после чего стражи порядка задержали его.