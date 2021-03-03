В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие
Сегодня, 22:00 Лидия Мартынова
Мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, ранены восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. МВД Швеции выдвинуло версию о теракте.
Двадцатилетнего нападавшего нейтрализовали. При задержании его ранили в ногу и госпитализировали.Reuters, мужчину взяли под стражу.сообщило, что неизвестный с ножом напал на украинского пограничника в Петербурге.
По материалам: ria.ru