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В совет директоров "Роснефти" может войти экс-глава МИД Австрии

В совет директоров "Роснефти" может войти экс-глава МИД Австрии
Российские власти предложили сделать независимым директором в совете директоров "Роснефти" бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабинета министров.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (г. Москва) согласно приложению", – отмечается в документе.

На пост независимого директора претендует Кнайсль. В период с 2017 по 2019 годы она руководила министерством иностранных дел Австрии. Кроме того, она является доктором права. Кнайсль не входит в текущий состав совета директоров компании.

Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин. В роли независимых директоров: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герард Шредер. сообщало, что Сечин озвучил, сколько в месяц зарабатывают сотрудники "Роснефти".
Россия

По материалам: ria.ru
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