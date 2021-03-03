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В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы

В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе РФ отдельной статьи за трэш-стримы.

Эту тему на пленарном заседании в среду поднял глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что в рамках рабочей группы по разработке поправок о запрете трэш-стримов обсуждаются несколько вариантов ответственности за подобный контент. По словам Пушкова, рабочая группа планирует до лета завершить работу над законодательными предложениями.

Андрей Клишас.

"Я бы поддержала отдельную статью в Уголовный кодекс. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомилионную аудиторию", - сказал спикер Совфеда.

Политика

По материалам: ria.ru
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