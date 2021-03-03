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В США раскрыли опасность прививок одной дозой

В США раскрыли опасность прививок одной дозойФото: Lucy Nicholson / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскрыл возможные опасности стратегий Pfizer и Moderna прививать людей от коронавируса всего одной дозой препарата, а не двумя. Его слова опубликовало издание The Hill.

Специалист высказался после переговоров с представителями медицинской системы Великобритании, где уже перешли на прививки одной дозой. США, по его мнению, не стоит брать с британцев пример.

«Мы говорим людям, что нужно получить два укола... а потом мы говорим "Ой, нет, мы передумали"?» — задался вопросом Фаучи. Он считает, что такое поведение властей может усилить сомнения в необходимости вакцинации и в итоге снизить ее эффективность.

Фаучи заявил, что уже к середине лета каждый желающий американец сможет получить две дозы вакцины от фирм Pfizer и Moderna, к тому же к получению лицензии готовится вакцина от фирмы Johnson & Johnson, для эффекта которой вполне достаточно одного укола.

Ранее, 1 марта, инфекционист предупреждал, что новые мутации вируса могут снизить эффективность прививок, однако их все равно стоит делать.

В мире

По материалам: lenta.ru
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