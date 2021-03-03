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В столице начался чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

В столице начался чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

В столице начался IX открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году состязания пройдут по 268 компетенциям. Заявки на участие подали около 25 тысяч человек.

Состязания начались 1 марта и продлятся до 19 марта.

«Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас начался региональный чемпионат WorldSkills «Московские мастера», его можно с уверенностью назвать самым масштабным конкурсом профессионального мастерства как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин. Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Состязания проходят в двух возрастных категориях: с 10 до 16 лет (по 115 компетенциям) и с 16 до 22 лет (по 153 компетенциям).

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Общество

По материалам: edu.ru
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