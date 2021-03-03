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В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув из окна 9-го этажа

В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув из окна 9-го этажа

В Запорожье расследуют случай семейного суицида. Утром 2 марта из окна многоэтажки выбросились две женщины: мать и дочь. Об этом сообщает Obozrevatel.

Свидетели рассказывали, что первой выпрыгнула из окна 40-летняя хозяйка квартиры. Потом то же самое сделала 64-летняя пенсионерка, мать погибшей. В полиции говорят, что обе женщины страдали душевным расстройством.

Учитывая, что квартира находилась на 9-м этаже, шансов выжить у женщин не было. Случай расследуется как самоубийство.

Напомним, в феврале-марте в крупных городах Украины отмечается всплеск суицидов. 1 февраля из окна выбросилась молодая женщина, жительница Днепра. А в Киеве девочки-подростки спрыгнули с балкона многоэтажки.

Фото Индустриальное Запорожье/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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