Василиса Володина: удачные дни для свадьбы в 2021 году

Вадим Карасев

Настоящая любовь переживет все невзгоды. Но это не значит, что не нужно выбирать благоприятный день для свадьбы, ведь от правильности выбора этого дня зависит ваше совместное будущее.

На своем Youtube-канале Василиса Володина рассказала о том, какие дни 2021 года будут самыми удачными для оформления брака. Речь идет именно о дате регистрации. Астролог объяснила это тем, что наблюдения показывают наибольшую важность конкретно этого дня, а не венчания.

Что необходимо помнить

Первое, на что Василиса Володина обратила внимание, — это необходимость подбора идеальной даты в соответствии с тем, что хотят получить влюбленные.

Кто-то хочет в браке не знать финансовых бед, кто-то хочет свой дом, а кому-то важно, чтобы в семье всегда царил позитив. Нужно определиться с главными приоритетами, чтобы выбор даты был максимально правильным.





Дни, далекие от затмений

Ни в коем случае нельзя планировать дни свадьбы на затмения и близкие к ним даты. Всего в 2021 году будет четыре затмения: 26 мая, 10 июня, 19 ноября, 4 декабря. Согласно исследованиям астролога, выбирая день, далекий от затмения, вы сможете как минимум в три раза продлить долговечность союза.

Проблема в том, что затмения в астрологии ассоциируются со срывом планов. В любви это чревато очень негативными последствиями.

Новолуния, Полнолуния, первая и последняя четверти лунного цикла

Это очень опасные дни, поскольку астрологически они символизируют соперничество мужского и женского начала. Если вы выберете другие даты, то сможете существенно повысить шансы на удачу.

Если выбрать днем свадьбы Новолуние, откроются возможности для неприкрытого доминирования мужчины. Если в женщине много мужской энергии, то стать тираном может и она. Также брак может стать матриархальным, когда новая Луна находится в Знаке Рака, Водолея, Тельца или Весов.

Дни сильной Венеры

Планета любви и брака — это лучший помощник для любой пары. Василиса Володина выделила целых три периода сильной Венеры в 2021 году:

с 25 февраля по 21 марта;с 15 апреля по 8 мая;с 16 августа по 10 сентября.

В эти отрезки времени можно смело заключать брак. В таком случае он будет полон удачи, позитивных эмоций и добра.

Также стоит помнить о периодах, когда Венера крайне слаба. В такие отрезки времени планировать бракосочетание не стоит:

с 22 марта по 14 апреля;с 22 июля по 15 августа;с 11 сентября по 7 октября.

Также не стоит заключать брак с 19 декабря до конца года. Дело в том, что в эти дни Венера будет двигаться в обратном направлении. Ретроградность этой планеты очень плохо сказывается на удаче в амурной сфере.

Помните о том, что если вы не работаете над браком и отношениями, то даже самая лучшая дата регистрации не спасет вас от проблем. Если относиться к любви безответственно, правильная дата ничем не поможет. С другой стороны, если вы вдруг выбрали неправильную дату, то не отчаивайтесь, поскольку при правильном отношении к любви вы все равно сможете поддерживать крепкую связь друг с другом.