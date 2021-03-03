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Ведущий расплакался после известия о смерти любимого коллеги по эфиру

Ведущий расплакался после известия о смерти любимого коллеги по эфируИэн Сент-Джон и Джимми ГривзФото: Globallookpress.com

Британский ведущий Джимми Гривз (Jimmy Greaves) расплакался, когда его известили о смерти любимого коллеги по эфиру Иана Сент-Джона. Как сообщает Daily Mirror, пара вела футбольное телешоу в 1980-1990-е годы.

Гривз и Сент-Джон были ведущими субботней программы Saint & Greavsie, которая стала культовой для любителей футбола. Передача регулярно выходила на канале ITV с 1985 по 1992 год. Гривз, который перенес сердечный приступ в 2015 году и с тех пор стал хуже разговаривать, сообщил, что будет «вечно скучать по своему приятелю».

Сын ведущего Дэнни Гривз (Danny Greaves) рассказал, как отец, узнав о кончине коллеги, не смог сдержать слез и был крайне расстроен. «К сожалению, Иан, как и папа, был не в лучшем здравии последнее время», — заметил он. По словам Дэнни, многие детские воспоминания связаны с тем, какими хорошими друзьями были его отец и Сент-Джон.

Сент-Джон скончался в возрасте 82 лет. Он стал легендой футбола, выступая нападающим в английском клубе «Ливерпуль». За команду шотландец выступал с 1961 по 1971 год. Всего с «Ливерпулем» Сент-Джон завоевал шесть трофеев. Завершив карьеру игрока, он стал работать на телевидении и вел спортивные передачи.

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По материалам: lenta.ru
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