Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды

Анастасия Иванова

Парень показал публике свою идеальную форму.

Ви (V) решил стать настоящим блогером и снял свой первый влог. Он уже опубликовал его на YouTube, чтобы фанаты смогли посмотреть ролик.

В рамках видео артист показал, как работает над новой композицией, планирует съемки и занимается ими.

Однако не все понравилось фанатам Ви. Например, они разозлились из-за того, что Ви продемонстрировал всем свое идеальное тело. Еще и показал, как он тренируется и наращивает мышечную массу.

Несмотря на то, что фанаты завистливо смотрели на кадры Ви, они все-таки начали делиться роликом парня и кусками из влога в Твиттере. Более того, АРМИ продвинули артиста в тренды этой социальной сети.

На самом деле не все так плохо. Были люди, которые искренне порадовались кубикам Ви и в целом оценили его внешний вид и то, как он следит за своим телом.

Конечно, публиковать такие видео в начале весны, когда большинство людей еще даже не приобрели абонемент в спортивный зал, жестоко!