Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Парень показал публике свою идеальную форму.
Ви (V) решил стать настоящим блогером и снял свой первый влог. Он уже опубликовал его на YouTube, чтобы фанаты смогли посмотреть ролик.
В рамках видео артист показал, как работает над новой композицией, планирует съемки и занимается ими.
Однако не все понравилось фанатам Ви. Например, они разозлились из-за того, что Ви продемонстрировал всем свое идеальное тело. Еще и показал, как он тренируется и наращивает мышечную массу.
Close the gyms #filmed_by_Vpic.twitter.com/t4KUit3als— ♛ (@sceneryfortae) March 2, 2021
Несмотря на то, что фанаты завистливо смотрели на кадры Ви, они все-таки начали делиться роликом парня и кусками из влога в Твиттере. Более того, АРМИ продвинули артиста в тренды этой социальной сети.
На самом деле не все так плохо. Были люди, которые искренне порадовались кубикам Ви и в целом оценили его внешний вид и то, как он следит за своим телом.
Конечно, публиковать такие видео в начале весны, когда большинство людей еще даже не приобрели абонемент в спортивный зал, жестоко!