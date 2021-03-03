Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Анастасия Иванова

Вакцина компании AstraZeneca от коронавируса, которая ранее прошла сертификацию в ЕС, эффективна, однако немцы воспринимают ее несколько скептически из-за плохой информационной кампании, заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.

По данным института Роберта Коха, в настоящее время на складах в Германии находится более одного миллиона доз вакцины англо-шведской фирмы AstraZeneca, в ближайшее время в страну поступят еще 1,7 миллиона доз. Согласно принятому в ФРГ национальному плану вакцинации, к приоритетной группе для получения вакцины относятся люди старше 80 лет и сотрудники домов для престарелых, отделений интенсивной терапии в больницах. За ними следуют люди старше 70 лет и больные с определенными сложными заболеваниями. Вакцина AstraZeneca применяется в Германии для прививок людям младше 64 лет. Поэтому большое количество доз вакцины остается пока невостребованным, несмотря на общий дефицит препаратов для профилактики коронавируса.