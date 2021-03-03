Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса

Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса

Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавирусаФото: pixabay.com

Коронавирус станет устойчивым к вакцинам, если в ходе мутации инфекции появится штамм, в котором коренным образом перестроится белок. Такой механизм описал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН.

По его словам, вероятность появления такого варианта коронавируса очень мала. «Некоторые штаммы действительно хуже нейтрализуются антителами, которые появляются в ответ на вакцины. Но это не значит, что они совсем не нейтрализуются», — заверил вирусолог.

Мутации в новых штаммах вируса, как правило, точечные: в них меняется одна аминокислота в белке. В связи с этим он подчеркнул, что вакцины остаются эффективными против существующих вариантов инфекции. «Так что этот южноафриканский штамм будет биться вакцинами, которые сейчас есть», — добавил он.

При этом наиболее хороший результат в борьбе с новыми штаммами вируса покажет российская вакцина, разработанная центром имени Чумакова. «Она представляет собой инактивированный вирус. Поэтому там будут образовываться антитела не только к белку шипа, но и к белку нуклеопротеида. Там достаточно сложно устроенный вирион — на него будет образовываться еще более широкий спектр антител», — объяснил Аграновский. Он такой вакцины не уйдет ни один штамм, заключил он.

При этом делать прививку можно любой вакциной, поскольку все препараты работают на создание коллективного иммунитета и уменьшают вероятность появления новых вариантов коронавируса.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, — более заразный по сравнению с обычным вариантом SARS-CoV-2. Вариант вируса из Южной Африки, как и британский штамм, способен инфицировать больше людей. Однако разницы в тяжести течения заболевания и количестве госпитализаций не видно. Говоря об эффективности вакцин против новых штаммов, в ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время на этот счет проводятся исследования.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Илон Маск создает новый город
Илон Маск создает новый город
Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации
Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации
Мошенники научились шантажировать россиян через Telegram
Мошенники научились шантажировать россиян через Telegram
Участника "Евровидения-2021" от России выберут зрители Первого канала в прямом эфире
Участника "Евровидения-2021" от России выберут зрители Первого канала
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма
Российский инфекционист предрек скорое снятие ограничений из-за коронавируса
Российский инфекционист предрек скорое снятие ограничений из-за
Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта
Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта
Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии
Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии
Байден предрек возвращение к обычной жизни через год
Байден предрек возвращение к обычной жизни через год
США раскрыли попавшие под санкции компании из России, Германии и Швейцарии
США раскрыли попавшие под санкции компании из России, Германии и
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС из-за Навального
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник

Еще по теме

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID-19
Попова: вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма
В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса