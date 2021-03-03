Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса

Вадим Карасев

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Коронавирус станет устойчивым к вакцинам, если в ходе мутации инфекции появится штамм, в котором коренным образом перестроится белок. Такой механизм описал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН.

По его словам, вероятность появления такого варианта коронавируса очень мала. «Некоторые штаммы действительно хуже нейтрализуются антителами, которые появляются в ответ на вакцины. Но это не значит, что они совсем не нейтрализуются», — заверил вирусолог.

Мутации в новых штаммах вируса, как правило, точечные: в них меняется одна аминокислота в белке. В связи с этим он подчеркнул, что вакцины остаются эффективными против существующих вариантов инфекции. «Так что этот южноафриканский штамм будет биться вакцинами, которые сейчас есть», — добавил он.

При этом наиболее хороший результат в борьбе с новыми штаммами вируса покажет российская вакцина, разработанная центром имени Чумакова. «Она представляет собой инактивированный вирус. Поэтому там будут образовываться антитела не только к белку шипа, но и к белку нуклеопротеида. Там достаточно сложно устроенный вирион — на него будет образовываться еще более широкий спектр антител», — объяснил Аграновский. Он такой вакцины не уйдет ни один штамм, заключил он.

При этом делать прививку можно любой вакциной, поскольку все препараты работают на создание коллективного иммунитета и уменьшают вероятность появления новых вариантов коронавируса.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, — более заразный по сравнению с обычным вариантом SARS-CoV-2. Вариант вируса из Южной Африки, как и британский штамм, способен инфицировать больше людей. Однако разницы в тяжести течения заболевания и количестве госпитализаций не видно. Говоря об эффективности вакцин против новых штаммов, в ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время на этот счет проводятся исследования.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.