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Владимир Путин потребовал реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции

Владимир Путин потребовал реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции

Президент России Владимир Путин потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

«То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил возросшую эффективность профилактики правонарушений, в первую очередь в молодежной среде. По словам Владимира Путина, позитивные тенденции по этому направлению работы есть, но МВД необходимо и далее вместе с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что нужно «работать так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

«Собственно, вы так и делаете. Хочу вас за это поблагодарить и прошу никогда об этом не забывать», – уточнил Владимир Путин.

Глава государства также напомнил, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный законом контент.

«За невыполнение названных требований установлены серьезные штрафы», – указал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что здесь «важно обеспечить действенную правоприменительную практику, четко разделяя свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов».

Общество

По материалам: edu.ru
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