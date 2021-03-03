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Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания

Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания

Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

К специальному проекту региона «Северный завтрак» привлечены Российское движение школьников и шеф-повар, ресторатор Константин Ивлев.

«Мы очень внимательно и трепетно относимся к качеству питания в школах, сейчас внимательно следим, как реагируют дети, проводим внезапные проверки. Видим, что добились неплохого, достойного качества питания, за что всех поваров хочу поблагодарить. Второй шаг – мы стали внедрять в школьное меню местные продукты. Местная оленина не только полезнее, но она оказалась дешевле привозной говядины. Далее на очереди рыбные продукты и северные суперполезные ягоды. Наша задача сделать так, чтобы столовые становились современнее, а питание – полезнее и интереснее», – отметил Андрей Чибис.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы уже с нового учебного года.

Общество

По материалам: edu.ru
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