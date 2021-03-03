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Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой

Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой

Дима Билан не жалеет своих поклонников и вновь дает повод для размышлений и ревности женской половины его публики. Не успела общественность обсудить его новый стиль светлых коротких и блондинистых волос, как подоспела новая информация о изменениях в жизни Билана. Артист заинтриговал подписчиков в профиле Instagram интересным снимком на территории аэропорта. «Лечу в … ( в сториз опрос) в рамках проекта #втораяжизнь! С весной вас, друзья !!!» — написал он, надеясь, что комментаторы угадают направление рейса звезды.


И, надо признаться, дискуссия о передвижениях певца действительно началась, однако, пользователи сети решили, что хэштег #втораяжизнь связан с появившимися недавно романтическими отношениями. «Неужели летит к Насте Петровой?», «А где петрова сейчас? Явно к ней едет, уверена что у них как раз не пиар-роман, а реальная история», «Влюбленный, как мило! Давно его таким не видела))) Интересно, кто избранница?» — раззадорились пользователи Instagram.

Увы, секрет Дима пока не раскрыл. Надеемся, он оправдает ожидания публики и расскажет нам вскоре что-то невероятное и интересное.

[media=https://www.instagram.com/p/CL6eYfiB2r5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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