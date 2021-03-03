Военный эксперт оценил призыв украинского политика к захвату Крыма

Влада Некрасова

Украина не способна силовым способом вернуть Крым, серьезно оценивать угрозы украинского политика Татьяны Черновол невозможно, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

"То, к чему она призывает, невозможно, такую операцию не проведет никто, ни украинская армия, ни вооруженные силы НАТО. Крым - неотъемлемая часть России. Нападение на Крым - это нападение на Российскую Федерацию", - сказал Коротченко.

По словам эксперта, любая страна или военный блок, который такое допустит, просто обрекает себя на уничтожение.

Коротченко подчеркнул, что серьезно оценивать слова Черновол невозможно. "Ее состояние должен комментировать психиатр. Серьезно обсуждать это невозможно", - добавил он.