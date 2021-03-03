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Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта

Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 МартаФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Мимоза — худшие цветы для подарка на 8 Марта, поскольку эти растения ветроопыляемые. Пыльца этих цветов долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию. Об этом предупредили опрошенные РИА Новости врачи.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции. «Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи (...) в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые», — рассказал специалист.

Его коллега Михаил Костинов поддержал такую позицию и посоветовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.

Врачи порекомендовали женщинам, страдающим от аллергии на цветы, заранее предупреждать знакомых мужчин о своей проблеме.

Ранее психолог Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. По мнению специалиста, самыми банальными являются сладкие подарки. Кроме того, многие современные девушки следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни. Специалистка также призвала не дарить ненужные сувениры, в частности мягкие игрушки, чайные сервизы и статуэтки. К числу худших подарков эксперт отнесла предметы личной гигиены, кухонные принадлежности и бытовую технику.

Россия

По материалам: lenta.ru
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