ВТБ Капитал Инвестиции отменяет комиссии за сделки с "ВТБ-Ликвидность"

Влада Некрасова

ВТБ Капитал Инвестиции с четверга отменяет для своих клиентов все комиссии за сделки с паями БПИФ "ВТБ – Ликвидность", в том числе комиссии Московской биржи, сообщает ВТБ.

Фонд "ВТБ - Ликвидность" был запущен в 2020 году и за полгода стал лидером в линейке биржевых фондов ВТБ по объемам привлечения средств. Стоимость его чистых активов превысила 3 миллиарда рублей.

"Этот фонд специально предназначен для краткосрочного размещения свободных средств, которые могут быть выведены при необходимости в любой момент, поэтому по данному продукту отмена комиссий особенно актуальна. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова.

ВТБ Капитал управление активами. Подробная информация доступна здесь: https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbfl/information/. Всего у ВТБ 59 собственных паевых инвестиционных фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых.