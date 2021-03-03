«Выставила их нежное фото с дочкой!» — Кристина Асмус хочет вернутся к Гарику Харламову

Лидия Мартынова

Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова, не стала обижаться на своего популярного муженька после развода и опубликовала его нежное фото с дочкой в личном профиле Instagram, поздравив таким образом с днем рождения. Безобидный и даже приятный поступок звезды «Интернов» посчитали вовсе не дружеским. Публика начала бурные рассуждения о том, что Кристина «нагулялась» после фильма «Текст», устала от «развратных ролей» и снова захотела оказаться в объятиях родного супруга и почувствовать, что такое забота и семейный уют.

«Да явно хочет вернуться! Я уверена что Гарик ее и бросил из-за вот этих наклонностей, ну не солидно взрослой женщине и матери сниматься вот в таких вот откровенных ролях!» — утверждали в социальных сетях.

Другая же часть юзеров интернета опровергла домыслы заинтересованных и заявила, что Асмус лишь старается поддерживать с Гариком хорошие отношения ради дочери: «Неожиданно, хорошо когда после развода поддерживаются тёплые отношения».

К слову, привыкшие к крепкому союзу резидента «Камеди» и комедийной актрисы, знаменитой по роли интерна Вари, все еще сожалеют о расставании молодых: «Держи удар братан…лучше Крис не будет…ну как то так».

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