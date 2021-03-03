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YouTube тестирует аналог TikTok

YouTube тестирует аналог TikTok

Видеохостинг YouTube разрабатывает новую функцию Shorts, напоминающую приложение TikTok. Новинка представляет собой платформу для коротких роликов, снятых в портретной ориентации, сообщает GSMArena.

Видео проигрывается в портретном режиме, переключаться между записями нужно свайпом вверх. В раздел Shorts позволено постить только съемки короче одной минуты. Функция пока находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться среди пользователей в США. Во время этапа раннего бета-теста ролики Shorts набрали свыше 3,5 млрд просмотров.

С этой функцией знакомы уже и российские пользователи — такой контент отдельно выделяется на видеохостинге в последние месяцы и получает дополнительный охват. Google может "переманить" таким образом у TikTok большую часть аудитории из Индии и США, так как в этих странах доступ к приложению ограничен.

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По материалам: uposters.ru
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