YouTube тестирует аналог TikTok

Вадим Карасев

Видеохостинг YouTube разрабатывает новую функцию Shorts, напоминающую приложение TikTok. Новинка представляет собой платформу для коротких роликов, снятых в портретной ориентации, сообщает GSMArena.

Видео проигрывается в портретном режиме, переключаться между записями нужно свайпом вверх. В раздел Shorts позволено постить только съемки короче одной минуты. Функция пока находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться среди пользователей в США. Во время этапа раннего бета-теста ролики Shorts набрали свыше 3,5 млрд просмотров.

С этой функцией знакомы уже и российские пользователи — такой контент отдельно выделяется на видеохостинге в последние месяцы и получает дополнительный охват. Google может "переманить" таким образом у TikTok большую часть аудитории из Индии и США, так как в этих странах доступ к приложению ограничен.