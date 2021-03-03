Забыл Лили! У Коула Спроуса новая девушка

Анастасия Иванова

Звезда сериала «Ривердейл» Коул Спроус (Cole Sprouse) больше не одинок, парень проводит время с обворожительной красоткой. Папарацци заметили его на прогулке в Ванкувере. Кто же стал новой избранницей актера.

В августе прошлого года Коул Спроус подтвердил свое расставание с актрисой все того же сериала “Ривердейл” Лили Рейнхарт (Lili Reinhart). Однако сейчас у артиста уже новый роман. 28 февраля его заметили в компании с моделью Ари Фурнье (Ari Fournier). Парочка держалась за руки и наслаждалась бранчем в одном из ресторанов Ванкувера. По словам очевидцев, 22-летняя модель заигрывала с актером и играла с его волосами. После ресторана Коул и Ари отправились гулять по исторической части города. Прохожие отмечали, что звезды смеялись, шутили и находились на довольно близком расстоянии.

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Отметим, эта не первая девушка, с которой Спроус был замечен после расставания. Ранее актера уже ловили СМИ в объятьях модели Рейны Силвы (Reina Silva). Пока представитель актера никак не комментирует произошедшее. Насколько все серьезно, покажет только время.