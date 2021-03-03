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«Закатать изверга в бункер»: как скопинского маньяка встретят на родине после 17 лет тюрьмы

«Закатать изверга в бункер»: как скопинского маньяка встретят на родине после 17 лет тюрьмы

Сегодня Виктор Мохов, который на протяжении нескольких лет держал в плену и насиловал в специально оборудованном подвале двух девушек, выходит на свободу. Вы не могли не слышать эту трагическую историю, которая закончилась хорошо, ведь пленниц мучителя спасли.


«NewsTes.ru» узнал, что местные думают о возвращении в их город человека, который «прославил» Скопин на весь мир 4 мая 2004-го. Именно в тот день в населенном пункте Рязанской области были вызволены Катя Мартынова и Лена Самохина, которых родные и близкие искали больше 3,5 лет.

И вот, спустя 17 лет, у маньяка заканчивается срок заключения — Виктор Мохов приедет в родной дом, во дворе которого он сделал подвал ужаса и держал в нем похищенных подростков. Как жители будут соседствовать с жестоким преступником?

«Мы в принципе крайне недовольны ажиотажем вокруг этой темы, что значит встречать? Естественно, каравай мы не пекли, да и мнения у народа разные: кто-то говорит, мол, да его 100% грохнут, в бункер изверга закатать. Но люди же ко всему привыкают, может, и здороваться с ним начнут», — рассказала «NewsTes.ruу» собеседница, пожелавшая остаться неизвестной.

Если кто-то из скопинцев и надеялся, что Виктор Мохов сбежит из города, где он может пострадать не только от косых взглядов, но и от реальной физической силы, то зря.

Мужчина будет проживать по прописке, в полуразрушенном деревянном домишке — мать мучителя умерла в 2014 году и с тех пор за строением никто не ухаживал. Ему запретили посещать массовые мероприятия и покидать дом с 22 до 6 (исключение: по работе), но трудоустроиться он вряд ли вообще захочет и сможет. А выезжать за пределы Скопинского района Мохову разрешено только с одобрения правоохранительных органов. Кроме того, злостному пенсионеру два раза в месяц необходимо приходить в полицию.

«Бог ему судья, да и срок он уже отмотал, вот только за детей своих боюсь и даже думаю продать дом и переехать, — так реагирует на скорое появление соседа живущий напротив отец семейства. — Пусть кончит свой век на пенсию, главное, чтобы на улице не показывался».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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