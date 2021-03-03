Зеркальная дата 03.03: как исполнить свои желания в марте 2021 года

Вадим Карасев

Зеркальные даты — это очень благоприятные дни, в которые миром правит какое-то число. 3 марта эта честь выпадает Тройке. Нумерологи рассказали, чем будет примечателен данный день и как Тройка поможет людям в исполнении желаний.

Вообще, число 3 является неким источником духовной силы. Оно помогает людям настраиваться на нужную волну, формировать позитивные привычки, желания, ставить амбициозные цели. Оно также нередко приносит удачу и формирует стремление к успеху внутри нас, что куда важнее.

Обратитесь к науке, чужому опыту

Тройка помогает людям находить решения сложных и важных задач, которые помогают человечеству двигаться вперед. Это значит, что 3 марта лучше обратиться за помощью к таким людям и к науке в целом. Например, если хочется обрести успех в любви, нужно ознакомиться с научно выведенными и проверенными методами произведения хорошего впечатления. Если хочется решить проблемы с финансами, то стоит обратить внимание на статистику. Это идеальный день для повышения квалификации, обретения новых знаний.

Научный подход поможет вам достичь целей или наметить правильный курс. Можно обратиться к мудрости и знаниям более успешных людей. Не бойтесь 3 марта интересоваться мнением окружающих.

Займитесь медитациями и аффирмациями

Нет лучшего дня для начала использования аффирмаций. В эту зеркальную дату можно и даже нужно начинать пользоваться аффирмациями на успех и богатство, восстановление уверенности, здоровье и исцеление. Эти простые фразы помогут начать путь к успеху в любой сфере, избавиться от негативных программ в вашем сознании. Это отличный первый шаг на пути к исполнению желаний.

Очень мощными являются медитации, потому что 03.03 открывается сознание. Числа помогают нам погружаться внутрь себя с большей эффективностью. Полезными станут медитации на развитие ясновидения и интуиции, на поиск жизненного пути. Вселенная даст вам ответы на интересующие вопросы. Нужно лишь начать искать их.

Начните действовать

Тройка дает уверенность в себе и помогает становиться лучше. В эту зеркальную дату полезно будет начать заниматься спортом, отказаться от алкоголя или курения, перестать употреблять вредную пищу.

Можно даже попробовать закончить отношения, которые уже давно не приносят ничего, кроме негатива. Самое важное — это просто что-то начать. Вселенная обязательно увидит в вас сильное желание и даст сил, чтобы завершить начатое. Это день, когда мы заряжаемся мотивацией, заражаемся стремлениями и страстью к чему-то.