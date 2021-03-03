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Жених солистки Little Big: «У меня есть глобальный план – трахнуть всех тиктокерш»

Жених солистки Little Big: «У меня есть глобальный план – трахнуть всех тиктокерш»

Недавно блогер Эльдар Джарахов опубликовал снимок женской руки, сопроводив пост романтическим смайлом. Поклонники быстро вычислили имя его возлюбленной — ей оказалась Софья Таюрская. Впрочем, некоторые подозревают, что парочка попросту отводит внимание от романа артистки с недавно разведенным лидером группы Little Big.


В Сети также появился ролик, на котором Софья Таюрская страстно целуется с Эльдаром Джараховым, причем на глазах у Ильи Прусикина. Парочка также намекнула, что готовится зарегистрировать свои отношения уже этой весной. Артистка уже успела похвастаться кольцом на безымянном пальце.

Однако, несмотря на помолвку, 26-летний блогер не прочь отпустить фривольные реплики в адрес других девушек. «У меня есть глобальный план — трахнуть всех тиктокерш. Каждую! Мальчики мне не интересны. Я веду TikTok, прикалываюсь. У меня там, кажется, 3,5 миллиона подписчиков, но я не слежу за цифрами. Я не тиктокер, просто лицом торгую», — заявил Эльдар на YouTube-канале Popcake.

К слову, ходят слухи, что Джарахов просто помогает Таюрской отвлечь внимание хейтеров от ее романа с лидером группы Little Big. Ведь, как только Илья объявил о разводе с Ириной Смелой, на певицу посыпался шквал негативных комментариев. Пользователи обвинили солистку в развале семьи, ведь у Иры и Ильи есть трехлетний сын Добрыня. Однако отрицать роман с коллегой Соня не стала, ограничившись негодованием в адрес злопыхателей.

«Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ!» — жаловалась Софья.

Смелая не желает отвечать на вопросы журналистов о возможной измене мужа. Но призналась, что не исключает такого поворота событий и даже рассказала о прекращении дружбы с Таюрской.

«Не понимаю, почему люди, в принципе, лезут в чужие жизни, — говорила звезда в интервью Собчак. — Если я влюблюсь в женатого, чуть-чуть пострадаю и скажу: «До свидания». Не буду ничего делать, чтобы расстроить брак... Меня бы потом мучило, что из-за меня страдает другой человек».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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