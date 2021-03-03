Жириновский заступился за Горбачева и назвал виновных в распаде СССР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал обвинения в развале Советского Союза в адрес Михаила Горбачева, выразив уверенность, что первый и последний президент СССР не должен нести за это ответственность в одиночку.
Парламентарий напомнил, что за Горбачевым стояла целая команда, которая тоже проявила слабину в ключевой момент, а подниматься по карьерной лестнице ему помогали такие видные партийные деятели, как Андрей Громыко и Юрий Андропов.
По мнению Жириновского, к распаду привел однопартийный режим: когда КПСС "стали тормошить", развалилась вся страна.
Он также оспорил мнение о том, что в 1991 году почти не было сторонников ГКЧП и сохранения СССР. В частности, сам Жириновский защищал тогда действующий строй. "ГКЧП поддержали и многие главы республик, краев — они звонили в Кремль, посылали телеграммы. А миллионы простых людей по всей стране были солидарны с программой ГКЧП", — отметил политик.
Жириновский призвал говорить правду о событиях 1991 года. "Пока будем лгать о своей истории, не сможем испытать радость и гордость за нашу страну", — добавил депутат ГД.