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Жириновский заступился за Горбачева и назвал виновных в распаде СССР

Жириновский заступился за Горбачева и назвал виновных в распаде СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал обвинения в развале Советского Союза в адрес Михаила Горбачева, выразив уверенность, что первый и последний президент СССР не должен нести за это ответственность в одиночку.

Парламентарий напомнил, что за Горбачевым стояла целая команда, которая тоже проявила слабину в ключевой момент, а подниматься по карьерной лестнице ему помогали такие видные партийные деятели, как Андрей Громыко и Юрий Андропов.

Сегодня правильно обвиняют Михаила Горбачева в развале СССР. Но почему забывают про его ЦК, его Политбюро, его силовиков, которые струсили и показали свою немощность. Они что, не могли одного человека остановить, тем более такого мягкого, как Горбачев... Достаточно было поставить жестко вопрос, и он сам бы ушел. Конечно, через 30 лет легко скинуть все на одного немощного 90-летнего старика. Он один виноват, а все остальные хорошие и умные. А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальные, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 млн коммунистов по всей стране?

По мнению Жириновского, к распаду привел однопартийный режим: когда КПСС "стали тормошить", развалилась вся страна.

73 года все было в руках единственной партии. И государство, и безопасность, и экономика, и язык, и культура — все. А когда стали тормошить эту партию — уничтожили и государство. Так что виновата вся команда, управлявшая нами 73 года. Это большевики, руководство КПСС. Некоторые из них и сегодня сидят в Государственной думе. Чего их никто не обвиняет?

Он также оспорил мнение о том, что в 1991 году почти не было сторонников ГКЧП и сохранения СССР. В частности, сам Жириновский защищал тогда действующий строй. "ГКЧП поддержали и многие главы республик, краев — они звонили в Кремль, посылали телеграммы. А миллионы простых людей по всей стране были солидарны с программой ГКЧП", — отметил политик.

Жириновский призвал говорить правду о событиях 1991 года. "Пока будем лгать о своей истории, не сможем испытать радость и гордость за нашу страну", — добавил депутат ГД.

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По материалам: uposters.ru
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