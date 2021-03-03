Жители России назвали самые популярные подарки на 8 Марта

Вадим Карасев

"МТС Банк" провел исследование, согласно которому цветы, ювелирные украшения и сувениры заняли первые места в списке самых популярных подарков у россиян на 8 Марта. За неделю до праздника число покупок в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями месяца, а количество приобретенных ювелирных украшений увеличивается в 3,3 раза.

На третьем месте в рейтинге оказались различные сувениры (с ростом транзакций в 95%). Средняя стоимость купленного букета составляет 1360 рублей, ювелирных украшений — 5850 рублей, а всяких безделушек — 910 рублей.

Еще одним популярным сюрпризом на 8 марта является поход в кинотеатр — количество покупок билетов перед праздником возрастает в два раза. Также в это время на 40% чаще россияне покупают авиабилеты, на 32% — бронируют отели и на 31% — приобретают железнодорожные билеты.

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