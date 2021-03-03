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Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток

Журналиста Илью Азара арестовали на 15 сутокФото: Максим Блинов / РИА Новости

Журналиста и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара арестовали на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.

Азара признали виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования). Кроме того, журналисту назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Адвокат Азара Леонид Соловьев рассказал, что причиной административного наказания стали публикации журналиста в соцсетях.

В одном из протоколов говорится, что Азар призывал людей присоединиться к несогласованной акции 12 марта 2020 года, участники которой выступали против внесения изменений в Конституцию России.

Во втором протоколе утверждается, что он опубликовал «пост с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Акция была запланирована на 13 июля 2020 года.

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По материалам: lenta.ru
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