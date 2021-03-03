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Жуткие игры «Run BTS!»: Чонгука затопило водой

Жуткие игры «Run BTS!»: Чонгука затопило водой

Интересно и почему фортуна отвернулась именно от Чонгука (Jungkook)?!

В 131 эпизоде «Run BTS!» помощники из компании BigHit устроили просто невероятные игры с водой для своих подопечных и продемонстрировали их на эпичных кадрах, включенных в шоу. Во время дебатов мальчики на собственном горьком опыте узнали, что некоторые из их действий влекут за собой попадание воды в лицо, но одному из них во время квеста с водой пришлось хуже всего. Это был Золотой Макнэ. В один прекрасный момент на него вылилась целая канистра с водой.


Позднее, благодаря Джей-Хоупу (J-Hope), музыканты выяснили, что быстрый удар по столу — это знак для водной системы, что нужно окатить обе команды водой… Но секрет в том, что Кук получал по канистре воды на голову практически каждый раз! Бедняга уже начал выглядеть как мокрый пес, пытающийся стряхнуть с себя всю воду и быстро крутящий головой в разные стороны.

Джин (Jin), отчаявшись разгадать загадку о том, как работает водная система, решил вновь хлопнуть по столу и «затопить» BTS. Ну а что? Ведь он все равно не может решить задачку! Нужно хотя бы повеселиться.



Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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