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Звезда фильмов «Форсаж» удивил фанатов следами от медицинских банок

Звезда фильмов «Форсаж» удивил фанатов следами от медицинских банокДуэйн ДжонсонФото: @therock

Звезда фильмов «Форсаж», американский актер Дуэйн Джонсон удивил фанатов следами от медицинских банок. Он опубликовал фотографию в Instagram.

48-летний артист показал следы на спине после процедуры. На снимке он предстал в белом полотенце.

«Впервые поставил банки. Выглядит жестче, чем кажется, но в целом мне понравилась», — написал Джонсон. Актер добавил, что постоянно ищет новые методики, чтобы поддерживать свое тело в здоровом состоянии. Подписчики были удивлены постом артиста, многие оставили комментарии в духе: «О, черт возьми, это безумие!» Один из фанатов иронично сравнил его спину с «пиццей пепперони».

В августе прошлого года Дуэйна Джонсона назвали самым высокооплачиваемым актером в мире. Он заработал крупную сумму благодаря Netflix — стриминговый сервис заплатил ему 23,5 миллиона долларов за участие в картине «Красное уведомление».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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