Звезда сериала «Территория» Глеб Калюжный признался, что проходил лечение в наркодиспансере

Анастасия Иванова

Сегодня Глеб Калюжный востребованный актер и известный музыкальный исполнитель. Он может похвастаться приличными заработками, а поклонницы мечтают хотя бы о мимолетней встрече с ним. Но всего этого могло со звездой и не случиться. Ведь когда-то он серьезно подсел на запрещенные вещества.

Глеб Калюжный никогда не скрывал, что был трудным подростком. Юноша часто прогуливал школу и даже сбегал из дома, впрочем, как оказалось, это не самое страшное в его биографии. Будущая звезда серьезно встревожил маму, когда стал употреблять запрещенные вещества.

«Я курил кучу всего, когда был шпенделем. Ну вот на этой теме меня и отправили в наркодиспансер №1 на Остоженке. Это был бег по беговой дорожке от самого себя. Да, получал какое-то удовольствие, но в дальнейшем все могло сложиться плачевно… Прошел, наверное, месяц, как я опять начал курить, но потом пришел сам, правда, анонимно. Не хотел, чтобы мама знала... И ко мне отнеслись по-человечески. Врачи помогали. Срыв случился после моих первых съемок», — откровенничал артист.

К слову, у 22-летнего Глеба особенная связь с матерью, отца же он почти не знает. Мужчина бросил жену и сына, когда тот только родился. Несмотря на предательство родителя, музыкант давно его простил.

«Он показал мне пример того, как не должно быть. Он оставил женщину с тремя детьми одну и не помогал. Но он молодец, у него своя жизнь. Я к нему отношусь тепло. Спасибо, что дал мне жизнь, но без респекта. Я его люблю — сто процентов. Он же папа... Маму тоже люблю очень сильно, наверное, даже слишком», — делился Калюжный.

Из желания помочь семье молодой человек стал рано погружаться в актерскую профессию, а теперь делает успехи и в певческой карьере. «Я все больше чувствую, насколько музыка может изменить жизнь человека и как это важно. Склоняюсь к тому, что творчество должно мотивировать. Так у меня было и с кино. Смотрел какие-то картины и вдохновлялся», — говорил он в YouTube-шоу «вМесте».