10 предметов-оберегов, которые должны быть в каждом доме

Вадим Карасев

Ваш дом должен находиться под постоянной защитой мощных оберегов. Они помогут вам спасти себя и своих близких от сглаза и порчи, привлечь в дом больше созидательной энергии и защититься от любого зла.

Один из лучших способов поставить энергетическую защиту на свой дом — это воспользоваться соответствующими рунами. Также можно уберечь жилище от проблем при помощи простой своевременной уборки и избавления от хлама. Не забывайте и об использовании простых оберегов, о которых пойдет речь далее.

Красная рябина

Каждый год вам необходимо срывать веточку рябины. Она не избавляет ваш дом от негатива и не дарит удачу. Но веточка рябины издревле считалась сильнейшим оберегом от попадания молнии в дом и от пожара.

Подкова

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как правильно вешать подкову. Если вы повесите ее концами вверх, то подкова станет сильным талисманом удачи. Если концы будут смотреть вниз, то она станет сильнейшим оберегом от проблем с деньгами, плохого настроения, злых людей или неудач.

Веник

Веник — полезная вещь, но помимо того, которым вы подметаете мусор, должен быть еще и чистый. Он-то и будет выполнять роль оберега. Чтобы он работал правильно, вам потребуется поставить его в углу помелом вверх. Так он будет защищать семью от потери удачи, денег и счастья. Никто и ничто не сможет это забрать у вас.

Ловец снов

Ловец снов — это восточный талисман, который призван отпугивать неудачи, плохие сны, злых духов. Вы всегда можете купить его либо сделать своими руками. Во втором случае его сила будет куда больше. Это отличный оберег и источник универсальной защиты для всей семьи. С ним вам не будут страшны никакие невзгоды.

Ленточки красного цвета

Как и ловец снов, красная ленточка пришла к нам с востока. Это один из мощнейших талисманов фэн-шуй, сильный оберег и талисман на удачу. Красная ленточка должна висеть напротив входной двери. Она направляет энергетические потоки в нужную сторону, притягивает добро и отгоняет злых духов.

Фигурка слона

Продолжаем тему оберегов фэн-шуй. Слон — это животное-долгожитель, обладающее невероятной силой. Фигурка слона должна стоять в спальне или на кухне. Она притягивает позитивную энергию Ци и ставит на семью мощную защиту от бед и болезней.

Лавровый лист

Ранее мы уже знакомили вас с необычными свойствами лаврушки. Это сильный талисман на удачу и отличный оберег. Считается, что он защищает семью от сглаза, а женщину — еще и от потенциальной соперницы. С лаврушкой в доме всегда будет царить взаимопонимание.

Лаванда

Эксперты в области эзотерики отмечают, что такое растение способно защищать дом от негативной энергетики. Лаванда способствует выздоровлению больных людей и защищает влюбленных от негативного влияния недоброжелателей.

Обсидиан

Это очень мощный камень-оберег, который не только способен обеспечивать защиту для человека, который носит его вне дома, но и создает мощнейшее защитное поле в доме или в квартире.

Серебряная ложечка

В любом доме должна лежать серебряная ложечка, потому что она нормализует потоки энергии, стабилизируя их. Более того, издревле серебро считалось мощнейшим оберегом, отгоняющим агрессивные сущности, призраков, демонов. Держите ложечку в укромном месте и не перекладывайте ее часто с места на место.