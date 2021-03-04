Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » 98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку

98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку

98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку

Более 98,5% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля, успешно справились с заданиями и получили зачет, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В основной срок проведения итогового собеседования в нем приняли участие 1 миллион 395,5 тысячи учащихся из 1 миллиона 431 тысячи зарегистрированных», – указано в информационном релизе.

Девятиклассники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Для выпускников, получивших незачет либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 10 марта и 17 мая 2021 года. 

Итоговое собеседование с 2018/19 учебного года было введено для выпускников 9-х классов как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Довели! Инстасамка рыдает в сети: «За что мне это?»
Довели! Инстасамка рыдает в сети: «За что мне это?»
Стало известно, кто переозвучит роль Инстасамки в мультфильме «100% Волк»
Стало известно, кто переозвучит роль Инстасамки в мультфильме «100%
Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей
Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей
Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае
Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае
«Аферистка и сволочь»: жертва Натальи Дрожжиной лишилась квартиры за 40 миллионов
«Аферистка и сволочь»: жертва Натальи Дрожжиной лишилась квартиры за
В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов
В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов
В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых детских садов и школ
В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых
98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку
98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому
Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино
Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино
Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал культуру отмены
Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал
Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"
Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Топ на сегодня

Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»

Еще по теме

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников может пройти дистанционно – Рособрнадзор
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря
Вопрос отмены или изменения формата итогового сочинения пока не рассматривается – Рособрнадзор
В феврале девятиклассников ждет устный экзамен по русскому языку