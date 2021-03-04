98,5% девятиклассников получили зачет на собеседовании по русскому языку

Алексей Вольцев

Более 98,5% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля, успешно справились с заданиями и получили зачет, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В основной срок проведения итогового собеседования в нем приняли участие 1 миллион 395,5 тысячи учащихся из 1 миллиона 431 тысячи зарегистрированных», – указано в информационном релизе.

Девятиклассники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Для выпускников, получивших незачет либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 10 марта и 17 мая 2021 года.

Итоговое собеседование с 2018/19 учебного года было введено для выпускников 9-х классов как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).