99-летний принц Филипп перенес операцию на сердце

Анастасия Иванова

Состояние принца Филиппа продолжает вызывать опасения у медиков. После долгих обсуждений врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Сейчас самый старший член королевской семьи проходит реабилитацию.

Как сообщает Букингемский дворец, операция принца Филиппа прошла без осложнений. Супругу Елизаветы II понадобилось хирургическое вмешательство из-за давних проблем с сердцем, которые дали о себе знать в прошлом месяце. Сейчас высокопоставленный пациент восстанавливается в госпитале. Там он проведет еще несколько дней.

Текущая госпитализация стала самой долгой за всю жизнь Филиппа. Ранее он никогда не проводил в больнице более двух недель. Британцы всерьез переживают за самочувствие принца, но представители Букингемского дворца уверяют, что ему ничего не угрожает.

Напомним, что пару дней назад в Сети появилась информация об экстренном возвращении принца Гарри в Лондон. Инсайдеры утверждали, что состояние Филиппа очень тяжелое, и внук должен успеть с ним проститься. Однако пока Гарри все еще находится в США.

В июне принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. В честь важного события были запланированы масштабные мероприятия, но некоторые из них уже отменены из-за коронавируса. Сама Елизавета II в 2021 году тоже отметит важный юбилей: в апреле ей исполнится 95 лет. Однако традиционные празднования по случаю дня рождения королевы пройдут летом.

Супруги вместе уже более 70 лет. Они поженились еще до того, как Елизавета заняла трон. Тогда практически все ее родственники были настроены против этого брака. Происхождение Филиппа вызывало много вопросов, да и финансовым благополучием жених похвастаться не мог. Но будущей королеве удалось отстоять свой выбор, и сейчас их союз считается образцовым во всем мире.