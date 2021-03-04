«Аферистка и сволочь»: жертва Натальи Дрожжиной лишилась квартиры за 40 миллионов

Лидия Мартынова

Наталья Смирнова-Ткаченко уже много лет пытается доказать, что ей принадлежит квартира на Котельнической набережной. Здесь когда-то жила сестра женщины, прославленная актриса Лидия Смирнова.

Лидия Смирнова была одной из главных звезд советского кино. Сыграв десятки ролей комедийного и драматического характера, она, как и многие артисты в СССР, получила недвижимость от государства. Двухкомнатная квартира Смирновой располагалась на Котельнической набережной.

В последние годы жизни артистка жила одна. Тогда за ней присматривали лишь сиделка Марина и актриса Наталья Дрожжина. Каково же было удивление двоюродной сестры Смирновой, когда выяснилось, что та самая элитная недвижимость их семье больше не принадлежит.

«Последние два года Лидочка провела в доме престарелых. Она так плакала! Я же от Дрожжиной получала бесконечные открытки. В них она рассказывала, что с Лидочкой все хорошо, якобы мне не нужно волноваться. Потом, когда сестра умерла, я стала узнавать, что же случилось с ее квартирой. На это Дрожжина ответила, что не обладает достаточной компетенцией, чтобы комментировать подобные темы. Я и сама уже столько лет плачу. Не из-за квартиры, а из-за подлости этого поступка. Аферистка она и сволочь», — поделилась Наталья Смирнова-Ткаченко.

Долгое время у двоюродной сестры актрисы не было возможности приехать в Москву, чтобы узнать судьбу недвижимости. Наталья жила в четырех сутках езды от столицы, а на маленькую пенсию не могла позволить себе покупку дорогих билетов на поезд. И все же, женщина нашла возможность появиться в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». До начала съемок она успела заехать в дом на Котельнической набережной, но в квартиру, принадлежавшую когда-то сестре, ее просто не пустили.

«Там же охрана сидит. Я дальше поста охраны пройти не смогла. Оставила записку тому человеку, который там живет. Может у них хватит совести со мной связаться. Кажется, новую хозяйку зовут Марина», — рассказала женщина.

Как выяснилось, квартира Лидии Смирновой действительно была переписана на третьих лиц. Актриса сама согласилась заключить сделку при условии пожизненного ухода за ней. Сейчас недвижимостью владеет женщина, имеющая сомнительную репутацию. «Гражданка Тарасова стала собственницей недвижимости на условиях пожизненного содержания. Договор был заключен еще в 1996 году. Также она является владельцем квартиры на Славянском бульваре и 1200 квадратных метров земли в Одинцовском районе. При этом она не могла приобрести недвижимость самостоятельно. Официально она числится учительницей и имеет маленькую заралату», — рассказал частный детектив Эрнест Асланян.

Сейчас Наталья Смирнова-Ткаченко настроена решительно. Она хочет бороться за дорогую квартиру в столице. Для этого женщине придется доказать, что договор, заключенный между Лидией Смирновой и Мариной Тарасовой нельзя считать действительным. По мнению двоюродной сестры актрисы, именно Цивин и Дрожжина помогали Тарасовой получить апартаменты.