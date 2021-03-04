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"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2

"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2

Трубоукладочное судно "Академик Черский", которое должно было стать одним из участников проекта "Северный поток — 2", но затем оказалось "не у дел", все же применят на финальном этапе строительства газопровода.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG рассказал, что корабль вышел из порта Висмар и направился в район Калининграда для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Затем "Черский" возьмет курс в воды Дании.

Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании.

Соответствующее уведомление уже направлено официальному Копенгагену. До этого власти страны выдали все необходимые разрешения.

Как сообщал NEWSTES, ранее строительство газопровода отложили как минимум на две недели. Это произошло из-за необходимости проверки оборудования.

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По материалам: uposters.ru
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