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Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал культуру отмены

Актер из «Мандалорца» вступилcя за Джину Карано и раскритиковал культуру отменыБилл БеррФото: Richard Shotwell / AP

Американский актер и стэндап-комик Билл Берр вступился за Джину Карано, уволенную из сериала «Мандалорец». Подкаст с его участием был опубликован на YouTube-канале All Things Comedy.

Артист, который также сыграл в шоу, назвал свою бывшую коллегу лапочкой и раскритиковал культуру отмены. Он заявил, что мы живем в странное время. По его мнению, Карано не сделала ничего ужасного и не позволяла себе откровенно расистских высказываний.

«Я ведь тоже снимаюсь в этом гребаном шоу. Теперь мне придется следить за тем, что я говорю», — отметил Берр.

В феврале стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

Позднее поклонники Карано создали петицию с требованием вернуть актрису в сериал. В настоящее время под обращением подписались более 72 тысяч человек.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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