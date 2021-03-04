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Александра Маршала госпитализировали

Александра Маршала госпитализировалиАлександр МаршалФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский певец Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды» в четверг, 4 марта.

Отмечается, что музыкант находится в предынсультном состоянии. Он был доставлен в больницу в подмосковной Барвихе. 63-летнему исполнителю, бывшему солисту советской рок-группы «Парк Горького» стало плохо вечером 3 марта.

27 февраля стало известно о госпитализации 95-летней народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой. У нее был диагностирован коронавирус в тяжелой стадии. Позже ее перевели в реанимацию.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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Александра Маршала госпитализировали
Александра Маршала госпитализировали

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