Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной А Ковальчук в курсе?

Влада Некрасова

Представители СМИ недавно заметили Алексея Чумакова на пре-пати феста «Жара», где он мило беседовал с актрисой Яной Кошкиной, стоя на лестнице. Девушка, пришедшая в блестящем изысканном платье кораллового цвета, активно что-то с ним обсуждала, а затем громко засмеялась и затронула коллегу за плечо.

Некоторые пользователи сети сочли данное действие легким флиртом и пожаловались на поведение Чумакова в пределах новостных сайтов и форумов: «Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной… Очень интересно… А Ковальчук вообще в курсе, куда она отпускает своего мужа? А жаль, я вот в их любовь всегда верила», — высказала мнение женщина в социальных сетях. «Вы что действительно судите о поведении человека только потому что он перекинулся парой фраз с Кошкиной?? Проснитесь, он артист! У него работа такая быть среди людей!» — резко высказывались в ответ другие комментаторы.

В то время, пока в интернете появляются новые и новые баталии с участием Чумакова (косвенным), сам Алексей, кажется, даже не в курсе о том, насколько невинная ситуация зацепила общественность. «7 лет со дня свадьбы.:) 12,5 лет вместе!:) Люблю!» — пишет он теплые слова под фотографией с Юлей Ковальчук.

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