Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной А Ковальчук в курсе?

Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной А Ковальчук в курсе?

Представители СМИ недавно заметили Алексея Чумакова на пре-пати феста «Жара», где он мило беседовал с актрисой Яной Кошкиной, стоя на лестнице. Девушка, пришедшая в блестящем изысканном платье кораллового цвета, активно что-то с ним обсуждала, а затем громко засмеялась и затронула коллегу за плечо.


Некоторые пользователи сети сочли данное действие легким флиртом и пожаловались на поведение Чумакова в пределах новостных сайтов и форумов: «Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной… Очень интересно… А Ковальчук вообще в курсе, куда она отпускает своего мужа? А жаль, я вот в их любовь всегда верила», — высказала мнение женщина в социальных сетях. «Вы что действительно судите о поведении человека только потому что он перекинулся парой фраз с Кошкиной?? Проснитесь, он артист! У него работа такая быть среди людей!» — резко высказывались в ответ другие комментаторы.

В то время, пока в интернете появляются новые и новые баталии с участием Чумакова (косвенным), сам Алексей, кажется, даже не в курсе о том, насколько невинная ситуация зацепила общественность. «7 лет со дня свадьбы.:) 12,5 лет вместе!:) Люблю!» — пишет он теплые слова под фотографией с Юлей Ковальчук.

[media=https://www.instagram.com/p/CDe6gLzsl8n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Воры наведались к главе САП: что украли
Воры наведались к главе САП: что украли
Мужчина опубликовал фото с «летающим в небе» кораблем и нашел этому объяснение
Мужчина опубликовал фото с «летающим в небе» кораблем и нашел этому
Женщина объелась чеснока и столкнулась с неожиданным последствием
Женщина объелась чеснока и столкнулась с неожиданным последствием
Функционал Госуслуг предложили расширить
Функционал Госуслуг предложили расширить
Женщины назвали приемлемую сумму на сохранение молодости
Женщины назвали приемлемую сумму на сохранение молодости
Названо лучшее розовое вино России
Названо лучшее розовое вино России
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев
Власти Кипра отказались вмешиваться в конфликт с песней для «Евровидения»
Власти Кипра отказались вмешиваться в конфликт с песней для
Дочь Кивы стала важным чиновником в Полтаве
Дочь Кивы стала важным чиновником в Полтаве
Тэхён – официально самый успешный участник BTS
Тэхён – официально самый успешный участник BTS
Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной А Ковальчук в курсе?
Алексей Чумаков флиртует с Яной Кошкиной А Ковальчук в курсе?
Егор Крид представит Россию на конкурсе «Евровидение»
Егор Крид представит Россию на конкурсе «Евровидение»

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Теперь официально: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца
СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями
Алексей Чумаков поставил на место хейтеров Юлии Ковальчук за фото в прозрачной кофте