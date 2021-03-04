Алена Савкина пожаловалась на частые депрессии

Вадим Карасев

Алена Савкина периодически откровенничает с фолловерами, хотя и понимает, что хейтеры не оставят без внимания ни одно ее слово, а особенно если она обещает быть откровенной. Но все равно делится своими переживаниями и признаниями. В этот раз она рассказала о частых депрессиях и о способе, который она использует для борьбы с ними, открытом ей психологом.

«Я живу в Москве, Москва - это не Владивосток. Я не живу за счёт кого-то, не как многие, кто приезжает в Москву в поисках папика или прямиком в эскорт. Это не про меня, у меня свой маленький розовый мир, где я верю в чистую любовь))», - признается Алена.

Экс-участница считает, что у нее очень сильный характер, так как ее поклонники часто делают ей комплименты, восхищаясь тем, как она решает все проблемы. Алена Савкина призналась, что на самом деле она вовсе не такая сильная, как кажется другим. У нее часто бывают депрессии и приступы трусости, приходится с ними бороться, пишет newstes.ru.Так как она быстро впадает в панику, приходится искать способ с ней бороться. Психолог посоветовал ей искать в себе маленький сгусток энергии, увеличивать его за счет положительных эмоций и взрывать внутри себя, чтобы он заполнил все клетки. Сначала она не верила в успех упражнения, но затем убедилась, что оно работает.Теперь у нее есть новое увлечение - нумерология, так как ей любопытно, как это работает в реальной жизни. В ближайшем будущем она поделится своими выводами по этому поводу с фолловерами. А подписчики поделились своими выводами о ее посте сразу же. Хейтеры, как и предполагала Алена, действительно оценили ее рассуждения о папиках и эскорте.Между ее поклонниками и поклонниками ее сестры развернулась дискуссия, кто из сестер лучшая мама. От Савкиной потребовали отказаться от помощи бабушки и повсюду возить за собой Богдана, а не нового избранника, сравнив ее с Ольгой, которая не расстается с детьми. Но разве это делает ее идеальной мамой, если она считает вполне нормальным показывать, как Василиса устроилась на подоконнике и трясет кровать с сестрой?