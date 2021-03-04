Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Савкина пожаловалась на частые депрессии

Алена Савкина пожаловалась на частые депрессии

Алена Савкина периодически откровенничает с фолловерами, хотя и понимает, что хейтеры не оставят без внимания ни одно ее слово, а особенно если она обещает быть откровенной. Но все равно делится своими переживаниями и признаниями. В этот раз она рассказала о частых депрессиях и о способе, который она использует для борьбы с ними, открытом ей психологом.

Экс-участница считает, что у нее очень сильный характер, так как ее поклонники часто делают ей комплименты, восхищаясь тем, как она решает все проблемы. Алена Савкина призналась, что на самом деле она вовсе не такая сильная, как кажется другим. У нее часто бывают депрессии и приступы трусости, приходится с ними бороться, пишет newstes.ru.
«Я живу в Москве, Москва - это не Владивосток. Я не живу за счёт кого-то, не как многие, кто приезжает в Москву в поисках папика или прямиком в эскорт. Это не про меня, у меня свой маленький розовый мир, где я верю в чистую любовь))», - признается Алена.

Так как она быстро впадает в панику, приходится искать способ с ней бороться. Психолог посоветовал ей искать в себе маленький сгусток энергии, увеличивать его за счет положительных эмоций и взрывать внутри себя, чтобы он заполнил все клетки. Сначала она не верила в успех упражнения, но затем убедилась, что оно работает.

Теперь у нее есть новое увлечение - нумерология, так как ей любопытно, как это работает в реальной жизни. В ближайшем будущем она поделится своими выводами по этому поводу с фолловерами. А подписчики поделились своими выводами о ее посте сразу же. Хейтеры, как и предполагала Алена, действительно оценили ее рассуждения о папиках и эскорте.

Между ее поклонниками и поклонниками ее сестры развернулась дискуссия, кто из сестер лучшая мама. От Савкиной потребовали отказаться от помощи бабушки и повсюду возить за собой Богдана, а не нового избранника, сравнив ее с Ольгой, которая не расстается с детьми. Но разве это делает ее идеальной мамой, если она считает вполне нормальным показывать, как Василиса устроилась на подоконнике и трясет кровать с сестрой?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»
Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»
Понтанулся! Тимати потратил 5 миллионов за 3 минуты ради «Холостяк»
Понтанулся! Тимати потратил 5 миллионов за 3 минуты ради «Холостяк»
Зеленский утвердил решение СНБО по двойному гражданству: что это значит
Зеленский утвердил решение СНБО по двойному гражданству: что это
На Украине введут штрафы за сексизм
На Украине введут штрафы за сексизм
Въезжающих в Китай теперь ждет анальное тестирование на COVID-19
Въезжающих в Китай теперь ждет анальное тестирование на COVID-19
Дептранс Москвы протестирует первый сочлененный автобус КамАЗ
Дептранс Москвы протестирует первый сочлененный автобус КамАЗ
Путин поддержал участие волонтеров в политике
Путин поддержал участие волонтеров в политике
Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта
Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта
Путин поддержал проект "Молодёжки ОНФ" по социализации трудных подростков
Путин поддержал проект "Молодёжки ОНФ" по социализации трудных
Путин встретился с победителем "Большой перемены" Анфисой Лещенко
Путин встретился с победителем "Большой перемены" Анфисой Лещенко
Почти 70% российской молодежи отказалось от телевизора в пользу интернета
Почти 70% российской молодежи отказалось от телевизора в пользу
Алена Савкина пожаловалась на частые депрессии
Алена Савкина пожаловалась на частые депрессии

Топ на сегодня

"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русском
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие

Еще по теме

Алена Савкина опровергла информацию о том, что назвала сына Кириллом
Алена Савкина не собирается полностью доверять Илье Яббарову
Звезда «Дома-2» Алена Савкина выложила первое фото малыша
Алена Савкина призналась, что набрала за время беременности 13 килограмм